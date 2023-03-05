Son gün sürprizi: PSG'nin yıldız ismi Galatasaray'a! Transferin gerçekleşmesi için büyük koz...
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Ara transfer döneminde Galatasaray; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadroya dahil etmişti. Transferde bu sezon büyük oynayan Galatasaray, bir sürpriz daha yapmanın niyetinde. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de ilgilendiği yıldız oyuncu için bugün yeniden masaya oturacak. İşte tüm detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, transferde bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor.
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Transferde büyük oynayan Cimbom, daha önce de ilgilendiği yıldız oyuncu için bugün yeniden masaya oturacak. İşte tüm detaylar...
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Daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan sarı kırmızılılar, başarılı oyuncu için bugün bir kez daha masaya oturacak.
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