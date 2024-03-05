Son gün Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı ve dedi ki! Murat Kurum'un kızıyla yaptığı anlaşma ne?
AK Parti'nin İStanbul adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine adaylığı nasıl tebliğ ettiğini ilk kez anlattı. Seçim sürecinde ailesine yeterince zaman ayıramamaktan yakınan Murat Kurum, eşinin ve çocuklarının adaylığına ilk tepkilerini anlattı. Kurum'un, kızıyla yaptığı oyuncak pazarlığı da gülümsetti.
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını konusunda kendisine açtığı telefonda geçen konuşmayı ilk kez anlattı. Kurum'un adaylığına eşi ve çocukları ne dedi? Kızı ile oyuncak konusunda hangi anlaşmayı yaptı? İşte Sabah'a verdiği o cevaplar...
Adaylığımızı son güne kadar bilmiyorduk
Son güne kadar adaylığımızı haber almadık. Ancak aylardır teknik arkadaşlarımızla çalışıyor, projeler çiziyoruz. Hocalarımızdan fikir alıyoruz. İstanbullu hemşehrilerimizin taleplerini dinledik ve o talepler doğrultusunda olması gerekenleri aylardır çalışıyoruz. İstedik ki o manada biz de hazırlıklı olalım.
Ben hayali şeyler söylemeyi sevmem. Şu an biz kafamızda İstanbul'un sorunlarını oturttuk. Söylediklerimiz, açıkladığımız projelerin hepsi altyapısı olan projeler, arka planı olan projeler. Son gün haber aldık ama son 3-4 aydır da biz bu çalışmaları yürütüyorduk.
Erdoğan telefonda ne dedi?
Sayın Cumhurbaşkanımız lansmandan 1 gün önce aradı. 'İnşallah seni İstanbul'da aday görmek istiyoruz. Senin bu işi geçmişte yapmış olduğun işler gibi başaracağına ben yürekten inanıyorum. Tebrik ediyorum' dedi. Tabii biz de sevindik.