Son gün Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı ve dedi ki! Murat Kurum'un kızıyla yaptığı anlaşma ne?

Ben hayali şeyler söylemeyi sevmem. Şu an biz kafamızda İstanbul'un sorunlarını oturttuk. Söylediklerimiz, açıkladığımız projelerin hepsi altyapısı olan projeler, arka planı olan projeler. Son gün haber aldık ama son 3-4 aydır da biz bu çalışmaları yürütüyorduk.