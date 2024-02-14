Son fotoğrafı gündem oldu, o detayı çok az kişi fark etti! Adnan Oktar, müritlerine gizli mesaj mı gönderdi?
Adnan Oktar suç örgütü liderinin elebaşı Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen son fotoğrafı kamuoyuna sızdı. Fotoğraf örgüt sempatizanları tarafından sosyal medyada yayılırken; söz konusu fotoğraf karesiyle bir mesaj verilmek istendiği iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...
Cezaevinde silahlı suç örgütü lideri olmak suçundan tutuklu bulunan Adnan Oktar, gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
140Journos'un hazırladığı 'Adnan' belgeseli ve ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Oktar'ın son fotoğrafı da dikkat çekti.
Cezaevinde bulunan Oktar'ın son fotoğrafı müritleri tarafından sosyal medyada yayılırken; söz konusu fotoğraf karesiyle bir mesaj verilmek istendiği iddiası gündeme geldi.
Sözcü TV yayınına katılan, Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer önemli detayları paylaştı.