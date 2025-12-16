Son dokunuş Erdoğan'ın dedi, masaya gelecek yeni asgari ücreti açıkladı

Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret için komisyon bir araya gelmişti. 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri bu yıl TÜRK-İŞ'in katılmaması ile başladı. TÜRK-İŞ, komisyonda değişikliğin yapılmaması durumunda toplantılara katılmayacağını ifade etmişti.