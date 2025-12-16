Son dokunuş Erdoğan'ın dedi, masaya gelecek yeni asgari ücreti açıkladı
Asgari ücret ne kadar olacak? Akıllardaki tek sorunun cevabı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Bir çok kalemi etkileyen asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Bu yıl TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantılarda 2026 asgari ücreti belli olacak. Ekonomist Muhammed Bayram, asgari ücret için rakam vererek önemli açıklamalarda bulundu.
Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret için komisyon bir araya gelmişti. 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri bu yıl TÜRK-İŞ'in katılmaması ile başladı. TÜRK-İŞ, komisyonda değişikliğin yapılmaması durumunda toplantılara katılmayacağını ifade etmişti.
TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmaması tepkilere neden olurken asgari ücretli komisyon görüşmelerinden ne kadar zam alacağını merak ediyor. Ekonomist Muhammed Bayram, Ülke TV'de yaptığı açıklamada asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu.
GÖZLER 18 ARALIK'TA
Bayram, 18 Aralık 2025 Perşembe günü ikinci kez toplanacak komisyon için ipucularını paylaştı. Bayram, TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmamasının bu yıla damga vurduğunu kaydetti.
Bayram, geçen yıl da işçi sendikasının masadan kalktığını hatırlatarak, "Masadan kalkmasaydı 22 bin 104 TL, 25 bin TL olacaktı. Bu rakamı belirleme yetkisi işçi ve işverende ama maalesef bu toplantıda biraz politiza olunmuş bir durum var bence" sözlerini kullandı.