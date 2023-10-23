Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e 6 yaşında kızını evlendirmekten hapis cezası

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, o dönem 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin açılan davada karar çıktı. Mahkeme baba Gümüşel ve damadı Kadir İstekli'yi hapis cezasına çarptırdı. Anne hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkarıldı.