Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e 6 yaşında kızını evlendirmekten hapis cezası
İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi Kadir İstekli ile evlendirmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, o dönem 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin açılan davada karar çıktı. Mahkeme baba Gümüşel ve damadı Kadir İstekli'yi hapis cezasına çarptırdı. Anne hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkarıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarı" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.
Baba ve damada hapis cezası
İstanbul'da 6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili görülen davada mahkeme kararını açıkladı. 4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir İstekli'yi “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tutuksuz yargılanan anne Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sanıkların tahliye talepleri reddedilirken, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.