Son bölümde Survivor Nisa'nın omzu çıktı! Yeni kuralları Acun Ilıcalı açıkladı

Adaylar o günün birincisi belirleyecek

Ilıcalı "Çeyrek finaldeyiz ve çeyrek final sonrası sekiz yarışmacı ilk elemeye gidecek. İlk gün birinci aday, ikinci gün ikinci aday üçüncü gün üçüncü aday çıkacak. Adayları o günün birincisi belirleyecek. Ancak performansın yarışmacılara finale doğru bir yol açmasını istemiştiniz. Öyle de olacak" dedi.