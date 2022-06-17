Son bölümde Survivor Nisa'nın omzu çıktı! Yeni kuralları Acun Ilıcalı açıkladı
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı ekranların sevilen programı Survivor All Star'da geri sayım başladı. Dün akşam 136. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyunu oynandı. Nisa ve Adem'in mücadele ettiği sırada Nisa'nın omzu çıktı. Yarışmasında ilk dokunulmazlığı alan Batuhan olurken, Acun Ilıcalı sona yaklaşırken yeni kuralları açıkladı.
Dün akşam 136. bölümüyle ekranlara gelen, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı sevilen program Survivor All Star'da geri sayım başladı. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık ve ödül oyunu oynandı. Nisa ve Adem'in mücadele ettiği sırada Nisa'nın omzu çıktı. Nisa'ya doktor tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. İlgiyle izlenen yarışmada ilk dokunulmazlığı alan Batuhan olurken, ismini verdiği ilk eleme adayı Berkan Karabulut oldu..
Geri sayım başladı..
Survivor All Star'da geri sayım başladı. Dün akşam 136. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyunu oynandı. Yarışmada Nisa ve Adem'in mücadele ettiği sırada Nisa bir talihsizlik yaşadı. İşte detaylar...
Yeni kuralları açıkladı
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor. Son olarak Avatar Atakan'ın veda ettiği yarışmada; son sekiz kişinin kalmasıyla birlikte bireyselliğe geçildi. Önceki günkü konseyde yeni kuralları açıklayan şu ifadeleri kullandı..
Adaylar o günün birincisi belirleyecek
Ilıcalı "Çeyrek finaldeyiz ve çeyrek final sonrası sekiz yarışmacı ilk elemeye gidecek. İlk gün birinci aday, ikinci gün ikinci aday üçüncü gün üçüncü aday çıkacak. Adayları o günün birincisi belirleyecek. Ancak performansın yarışmacılara finale doğru bir yol açmasını istemiştiniz. Öyle de olacak" dedi.