Son araştırma! Koronavirüs aşılarının etkisi ne zaman azalıyor?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili yeni verilerini paylaştı. Aşıların 120 gün sonra koruyuculuklarının azaldığını belirten CDC, BioNTech’in koruyuculuğu yüzde 75’e, Moderna’nın ise yüzde 86’ya düştüğünü vurguladı.
Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının etkinliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
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CDC, söz konusu mRNA aşılarının etkinliğinin 120 gün sonra yüzde 75.1’e kadar düştüğünü belirtti.
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NTV'de yer alan habere göre Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının belirli bir süre sonra hastaneye yatışı önleme noktasındaki etkinliğinin azaldığı belirtilirken, 120 günün ardından yüzde 86’dan yüzde 75.1’e indiği vurgulandı.
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