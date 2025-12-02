Son ankette CHP'ye şok! 4 parti birden karar verdi! Çarpıcı 63.3 detayı...

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM NASIL?

Ankette partilere göre verilen yanıtların oranları da yer alıyor. Şaşırtıcı olan ise CHP seçmeninin en az yüzde 20'sinin 'ekonomi' konusunda partisine güvenmiyor olması. CHP seçmeni sonuçları şöyle:

Evet: %68,8

Hayır: %20,3

Fikrim yok: %10,9