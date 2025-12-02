Son ankette CHP'ye şok! 4 parti birden karar verdi! Çarpıcı 63.3 detayı...
Araştırma şirketleri gündemde seçim olmamasına karşın çeşitli anket çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Asal Araştırma son anketinde seçmene, “CHP iktidara gelse Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözebilir mi?” diye sordu. İşte parti parti tüm cevaplar ve oranlar...
ASAL araştırmanın yaptığı anket CHP cephesinde hayli irdelenmesi gereken sonuçlar verdi. Ankette "CHP iktidara gelse Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözebilir mi?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre halkın yüzde 63'ten fazlası CHP'nin ekonomiye düzelteceğine inanmıyor. Genel dağılım rakamlara şöyle yansıyor:
Evet: %24,8
Hayır: %63,3
Fikrim yok: %11,9
PARTİLERE GÖRE DAĞILIM NASIL?
Ankette partilere göre verilen yanıtların oranları da yer alıyor. Şaşırtıcı olan ise CHP seçmeninin en az yüzde 20'sinin 'ekonomi' konusunda partisine güvenmiyor olması. CHP seçmeni sonuçları şöyle:
Evet: %68,8
Hayır: %20,3
Fikrim yok: %10,9
AK PARTİ VE MHP SEÇMENİ BLOK HALİNDE 'HAYIR' DİYOR
AK Parti seçmeni:Evet %8,4 — Hayır %85,0
MHP seçmeni:Evet %9,6 — Hayır %87,0
DEM PARTİ VE İYİ PARTİ'DEN DE DESTEK YOK!
DEM Parti: Evet %21,1 — Hayır %59,4
İYİ Parti: Evet %16,7 — Hayır %62,8
Diğer Partiler: Evet %24,0 — Hayır %65,4