Son ankette bomba sonuçlar! Asal Araştırma paylaştı, o isim de yer aldı
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Asal Araştırma, ekim ayında gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İşte sonuçlar...
Asal Araştırma 26 ilde 20-24 Ekim tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan anket sonuçlarını paylaştı.
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Katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
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Ankette, AK Parti'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. İşte anket sonuçları:
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AK Parti:%32.5
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