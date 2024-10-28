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Son ankette bomba sonuçlar! Asal Araştırma paylaştı, o isim de yer aldı

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Son ankette bomba sonuçlar! Asal Araştırma paylaştı, o isim de yer aldı

Asal Araştırma, ekim ayında gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İşte sonuçlar...

Son ankette bomba sonuçlar! Asal Araştırma paylaştı, o isim de yer aldı

Asal Araştırma 26 ilde 20-24 Ekim tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

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Son ankette bomba sonuçlar! Asal Araştırma paylaştı, o isim de yer aldı

Katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. 

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Son ankette bomba sonuçlar! Asal Araştırma paylaştı, o isim de yer aldı

Ankette, AK Parti'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. İşte anket sonuçları:

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Son ankette bomba sonuçlar! Asal Araştırma paylaştı, o isim de yer aldı

AK Parti:%32.5

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