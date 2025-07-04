Son anketler CHP'yi yalanladı! AK Parti yine zirvede
Mayıs ve Haziran 2025 dönemine ait anket sonuçları, CHP’nin "birinci parti" iddiasını boşa çıkararak AK Parti’nin kamuoyundaki liderliğini koruduğunu gösterdi.
Mayıs ve Haziran 2025 döneminde Türkiye'de yapılan son 2 ayda yapılan seçim anketleri, kamuoyunun eğilimleriyle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
CHP’nin kendisini “birinci parti” ilan ettiği dönemde yayımlanan araştırmalar, bu iddianın aksine AK Parti’nin zirvede olduğunu gözler önüne serdi.
İVEM: AK PARTİ ZİRVEDE
İVEM Araştırma tarafından 24-27 Haziran 2025 tarihleri arasında CATİ (Bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma ve 26 bölgede 1605 kişi ile yapılan kamuoyu yoklamasında AK Parti yine birinci sırada yer aldı.
Anket sonuçlarında partilerin oy oranları şu şekilde: