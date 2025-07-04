Son anketler CHP'yi yalanladı! AK Parti yine zirvede

İVEM: AK PARTİ ZİRVEDE

İVEM Araştırma tarafından 24-27 Haziran 2025 tarihleri arasında CATİ (Bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma ve 26 bölgede 1605 kişi ile yapılan kamuoyu yoklamasında AK Parti yine birinci sırada yer aldı.