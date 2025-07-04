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Son anketler CHP'yi yalanladı! AK Parti yine zirvede

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Son anketler CHP'yi yalanladı! AK Parti yine zirvede

Mayıs ve Haziran 2025 dönemine ait anket sonuçları, CHP’nin "birinci parti" iddiasını boşa çıkararak AK Parti’nin kamuoyundaki liderliğini koruduğunu gösterdi.

Son anketler CHP'yi yalanladı! AK Parti yine zirvede - Resim: 1

Mayıs ve Haziran 2025 döneminde Türkiye'de yapılan son 2 ayda yapılan seçim anketleri, kamuoyunun eğilimleriyle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

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Son anketler CHP'yi yalanladı! AK Parti yine zirvede - Resim: 2

CHP’nin kendisini “birinci parti” ilan ettiği dönemde yayımlanan araştırmalar, bu iddianın aksine AK Parti’nin zirvede olduğunu gözler önüne serdi.

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Son anketler CHP'yi yalanladı! AK Parti yine zirvede - Resim: 3

İVEM: AK PARTİ ZİRVEDE

İVEM Araştırma tarafından 24-27 Haziran 2025 tarihleri arasında CATİ (Bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma ve 26 bölgede 1605 kişi ile yapılan kamuoyu yoklamasında AK Parti yine birinci sırada yer aldı. 

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Son anketler CHP'yi yalanladı! AK Parti yine zirvede - Resim: 4

Anket sonuçlarında partilerin oy oranları şu şekilde:

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