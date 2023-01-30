Son anket yayınlandı! Gençler kime oy verecek? Cumhurbaşkanı adayı tercileri kim?
BUPAR Araştırma 10 büyükşehirden 2 bin 780 genç ile yüz yüze görüşerek “Kime oy vereceksiniz” diye sordu. Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. İşte BUPAR'ın gençlik anketinin sonuçları...
Gençler hangi ittifakı destekliyor; cumhurbaşkanı seçimleri için ne düşünüyor? BUPAR Araştırma ve Danışmanlık şirketi, en büyük nüfusa sahip 10 büyükşehirden 2 bin 780 genç ile yüz yüze görüşerek gençlerin nabzını ölçtü. Araştırmada gençlere “Kime oy vereceksiniz” diye soruldu. anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Gençler mutlu mu?
Cumhuriyet’in haberine göre BUPAR'ın yaptığı araştırma kapsamında gençlere ilk olarak “Kendinizi mutlu hissediyor musunuz” diye soruldu. Gençlerin yüzde 70’i bu soruya “Hayır”, yüzde 17’si “Evet”, yüzde 13’ü ise “Ne mutlu ne de mutsuz” yanıtını verdi.
Üniversitelerden memnun musunuz
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 71’i “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı azalıyor”, yüzde 9’u “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı artıyor”, yüzde 20’si ise “Aynı yıllardır değişen bir şey yok” değerlendirmesini yaptı.
“Hangi ittifak partilerine oy vereceksiniz?”
Araştırma kapsamında gençlerin siyasal tercihleri de ölçüldü. Gençlere, “Yapılacak ilk milletvekili seçiminde hangi ittifak partilerine oy vereceksiniz?” diye soruldu. Gençlerin yüzde 65’i bu soruya “Millet İttifakı” yüzde 23’ü “Cumhur İttifakı”, yüzde 12’si “diğer partiler” yanıtını verdi.