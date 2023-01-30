Son anket yayınlandı! Gençler kime oy verecek? Cumhurbaşkanı adayı tercileri kim?

Gençler hangi ittifakı destekliyor; cumhurbaşkanı seçimleri için ne düşünüyor? BUPAR Araştırma ve Danışmanlık şirketi, en büyük nüfusa sahip 10 büyükşehirden 2 bin 780 genç ile yüz yüze görüşerek gençlerin nabzını ölçtü. Araştırmada gençlere “Kime oy vereceksiniz” diye soruldu. anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.