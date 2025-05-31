Son anket sonucu bomba! İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde? "Bu pazar seçim olsa..."

ORC Araştırma, İstanbul ve Ankara'da 2 binden fazla kişi ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı... İşte iki kritik ildeki son durum