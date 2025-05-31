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Son anket sonucu bomba! İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde? "Bu pazar seçim olsa..."

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Son anket sonucu bomba! İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde? "Bu pazar seçim olsa..."

ORC Araştırma, kritik iki ilde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul ve Ankara'da yapılan ankette "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. İstanbul'da 2 bin 716 Ankara'da 2 bin 250 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre iki parti arasındaki fark açıldı. İşte merakla beklenen o anket sonuçları...

Son anket sonucu bomba! İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde? "Bu pazar seçim olsa..." - Resim: 1

ORC Araştırma, İstanbul ve Ankara'da 2 binden fazla kişi ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı... İşte iki kritik ildeki son  durum 

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Son anket sonucu bomba! İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde? "Bu pazar seçim olsa..." - Resim: 2

İSTANBUL

'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'

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Son anket sonucu bomba! İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde? "Bu pazar seçim olsa..." - Resim: 3

CHP yüzde 33,8

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Son anket sonucu bomba! İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde? "Bu pazar seçim olsa..." - Resim: 4

Ak Parti yüzde 30,4

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