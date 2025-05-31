Son anket sonucu bomba! İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde? "Bu pazar seçim olsa..."
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ORC Araştırma, kritik iki ilde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul ve Ankara'da yapılan ankette "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. İstanbul'da 2 bin 716 Ankara'da 2 bin 250 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre iki parti arasındaki fark açıldı. İşte merakla beklenen o anket sonuçları...
ORC Araştırma, İstanbul ve Ankara'da 2 binden fazla kişi ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı... İşte iki kritik ildeki son durum
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İSTANBUL
'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'
217
CHP yüzde 33,8
317
Ak Parti yüzde 30,4
417