Son anket sonuçları ortalığı karıştırdı 2021 en iyi şarkıcısı Melek Mosso! Ünlülerden Optimar'a isyan...
Optimar'ın son anket sonuçları ünlüler dünyasını karıştırdı. 2021'in en iyi şarkıcılarını seçen araştırmaya göre Melek Mosso birinci oldu.
Anket araştırmaları yürüten Optimar şirketi 2021 yılının “en iyi şarkıcıları"nı belirledi. Optimar Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının aralık ayına dair sonuçlarını resmi Twitter hesabında yayınladı. Optimar araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Melek Mosso ilk sırada yer alırken, onu Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık takip etti. Ünlüler dünyasını karıştıran anket sonuçları çok tartışıldı, sosyal medyada sesler yükseldi. Deniz Seki ise “Neye göre, kime göre” diye sorarak ankete itiraz etti.
Optimar'ın son anketine göre 2021'in en iyi şarkıcıları belli oldu. Türkiye'nin Nabzı - Aralık Ayı araştırmasında "2021 yılının en iyi şarkıcısı sizce kimdir?" sorusuna verilen yanıtlarda Melek Mosso grafiğin başında yer aldı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki bu araştırma sonucuna adeta isyan etti.
"Çok ayıp bu açıklamalar ya"
Deniz Seki, anket sonucundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Çok ayıp, bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu şekildeki seçmeleri. Neye göre kime göre... Bu kadar özel yorumcu varken hem de..." dedi.
Seki'nin bu açıklamaları sosyal medyada hem desteklendi hem de eleştirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları Deniz Seki'yi haklı bulurken, kimileri de 'listede kendi ismi olmamasını hazmedemediği için böyle bir açıklama yaptığını' söyleyerek yerdi.