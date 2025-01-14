Son anket sonuçları dikkat çekti! İki parti arasındaki fark açılıyor, 2025 yılı anketi....
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Yöneylem Araştırma 3-7 Ocak tarihleri arasında 2 bin 100 kişi ile gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre partiler arasındaki fark dikkat çekti.
Muhalefet 'erken seçim' çağrısını sürdürmeye devam ederken kamuoyu araştırma şirketleri de son araştırmalarının sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.
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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin son anketinde ''Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz'' sorusuna verilen yanıtlar 'kararsızlar dağıtılmadan' önce şöyle çıkıyor:
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AK Parti: Yüzde 24.9
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CHP: Yüzde 24.5
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