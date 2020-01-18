Son anket sonuçları bomba Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark

Siyasilerin beğeni düzeyi sıralamasında ise ilginç sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.2 ile beğenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun beğenenlerin orası yüzde 48.6'da kaldığı görülüyor. İmamoğlu'nu takip eden ise yüzde 38.8 ile Mansur Yavaş oldu.