Son anket sonuçları bomba Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark
Son anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Metropoll Araştırma şirketi son anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Araştırmada 'bu pazar seçim olsa' ve 'siyasilerin beğeni düzeyi' gibi sorular soruldu, sonuçlar dikkat çekti.
Metropoll Araştırma, şirketi Aralık 2019'da yaptığı anket çalışmasını yayımladı. Ararştırma şirketi 'bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti yüzde 34.2, CHP 20.7, MHP 8.2, HDP 9.2, İYİ Parti 6.9 oy oranına sahip görülüyor.
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Siyasilerin beğeni düzeyi sıralamasında ise ilginç sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.2 ile beğenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun beğenenlerin orası yüzde 48.6'da kaldığı görülüyor. İmamoğlu'nu takip eden ise yüzde 38.8 ile Mansur Yavaş oldu.
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Ankette kararsızlar dağıtıldığında ise oy oranları şöyle;
314
AK Parti: 41
414