Son anket CHP'yi üzecek! Ekrem İmamoğlu da soruldu, yüzde 64'ü aynı cevabı verdi
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Optimar Araştırma tarafından 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonucu paylaşıldı. Anket sonuçları Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının toplumdaki yansımalarını ortaya koydu. Araştırmada CHP'nin düzenlediği ön seçim de soruldu.
Optimar Araştırma tarafından 15-29 Nisan 2025 tarihleri arasında 26 ilde toplamda 2 bin kişi ile yapılan araştırmanın sonucu açıklandı.
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Katılımcıların yüzde 64,4'ü Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inandığını söyledi. İmamoğlu'nun yolsuzluk yapmadığını söyleyenler ise yüzde 35,6 oldu.
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Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 63,3'ü İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından aklanamayacağını düşünüyor.
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Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Katılımcıların yüzde 64,4'ü ise İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedi. Aday olabileceğini düşünenlerin oranı ise 35,6 oldu.
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