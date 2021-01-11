Son anda vazgeçti! Kararsızlığı Ebru Gündeş'e pahalıya patladı
Sevilen şarkısı Ebru Gündeş'in yaptığı kararsızlık sanatçıya pahalıya mal oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan 46 yaşındaki Ebru Gündeş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Son albümünü 2019'da çıkaran Gündeş, albüm sonrası dinlenmeye çekilmişti.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir yıl önce 9 yaşındaki kızı Alara ile oturduğu Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmıştı.
Rotasını Kemerburgaz'a çevirmiş ve 13 milyon TL'ye ormanın içinde bir villa satın almıştı.
46 yaşındaki şarkıcı, burada da rahat edemeyince yeni bir ev arayışına girdi. Ünlü şarkıcı, bu kez satın almak yerine kiralamayı tercih etti.