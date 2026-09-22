Son 8 gün! Emekli maaş promosyonları 35 bin TL'ye dayandı hangi banka ne kadar veriyor
Bankaların 3 yıllık taahhütle sunduğu emekli promosyon kampanyalarında süre daralırken, toplam ödemeler ek avantajlarla birlikte 35 bin TL sınırına ulaştı; ancak bu yüksek tutarların tamamı doğrudan nakit olarak verilmiyor, fatura talimatı, kredi kartı harcaması, avans hesap ve sigorta poliçesi gibi ek ürün şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bakın hangi banka ne kadar promosyon veriyor...
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayanlar için 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek kampanyalarda kritik bir dönemece girilirken, bankaların sunduğu toplam ödemeler ek avantajlarla birlikte 35 bin liraya kadar tırmanıyor. Ancak azami rakamların alınabilmesi için yalnızca 3 yıllık maaş taahhüdü yetmiyor; vadesiz hesap kullanımı, kredi kartı harcamaları, sigorta poliçeleri, KMH ve otomatik fatura talimatı gibi ek bankacılık şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor. Başvuru süresi daralırken, milyonlarca emekli gözünü güncel banka listesine çevirmiş durumda. İşte banka banka o liste...
YAPI KREDİ'DEN 30 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine toplam 30 bin liraya kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. 19 Eylül 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü veren emekliler kampanyadan Temel promosyon tutarı, emeklinin aylık net gelirine göre belirleniyor.
Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara ise 15.000 TL promosyon ödeniyor.
Bunun yanında farklı koşulların yerine getirilmesiyle ek nakit ödüller de alınabiliyor. İki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde maaş tutarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödeme yapılabiliyor.
Kredi kartıyla belirlenen harcama koşulunun sağlanması halinde de yine maaş tutarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül sunuluyor. Yapı Kredi Mobil uygulamasının ilk kez kullanılması veya yeniden aktif hale getirilmesi durumunda ise maaş tutarından bağımsız olarak 2.000 TL ek nakit ödül veriliyor.
Bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olunması ve kampanya kodunun kullanılması halinde de harcama şartı aranmadan kredi kartına 3.000 TL ek nakit ödül yükleniyor. Promosyon başvuruları Yapı Kredi Mobil, bireysel internet şubesi, müşteri iletişim merkezi ve banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor.
ING'DEN 32 BİN LİRAYA KADAR ÖDEME
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sağlıyor. Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Banka ayrıca emeklilere para transferlerinde masraf avantajı, ihtiyaç kredisinde belirli faiz oranı ve Turuncu Ekstra programı kapsamında çeşitli avantajlar sunuyor.
Maaşı 22.000-45.000 TL arasında olan müşteriler Turuncu Ekstra Plus, 45.001-90.000 TL arasındaki müşteriler ise Turuncu Ekstra Ultra avantajlarından yararlanabiliyor.
DENİZBANK'TAN 30 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON
DenizBank da emeklilere toplam 30 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. 30 Eylül 2026'ya kadar geçerli kampanyadan, bankada yeni hesap açarak 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren emekliler yararlanabiliyor. Ayrıca mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya döneminde sona eren emekliler de kampanyaya dahil olabiliyor.
Bankanın sunduğu temel nakit promosyon 12 bin TL'ye kadar çıkarken, belirli bankacılık ürünlerinin kullanılması halinde 18 bin TL'ye kadar ek promosyon alınabiliyor.
Kredili Mevduat Hesabı, iki otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı, ek promosyon kapsamında değerlendirilen şartlar arasında bulunuyor.
QNB'DEN 20 BİN LİRAYA KADAR NAKİT PROMOSYON
Emekli maaşını QNB'ye taşıyan müşteriler için de 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı bulunuyor.
22 Nisan 2026 itibarıyla emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren müşteriler, kampanya kapsamında sunulan promosyondan yararlanabiliyor.
ŞEKERBANK'TAN 35 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON
Emekli promosyonlarında en yüksek toplam ödeme tutarlarından biri Şekerbank'ın kampanyasında bulunuyor. Bankanın kampanyasında emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı, temel maaş promosyonuna ek olarak farklı ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesiyle 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Toplam ödeme; emeklinin maaş tutarına göre belirlenen ana promosyonun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve fatura ödeme talimatı gibi ürün ve hizmetlerden sağlanan ek promosyonların toplamından oluşuyor.
Emeklilerin alabileceği toplam tutar, seçilen bankanın kampanya koşulları ve yerine getirilen şartlara göre değişiklik gösteriyor.
İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON MİKTARLARI
ING Bank: 32.000 TL
Şekerbank: 35.000 TL
Yapı Kredi: 30.000 TL
DenizBank: 30.000 TL
Türkiye Finans: 32.000 TL
İş Bankası: 25.000 TL
Garanti BBVA: 25.000 TL
QNB: 20.000 TL
Akbank: 15.000 TL
Ziraat Bankası: 12.000 TL