Son 8 gün! Emekli maaş promosyonları 35 bin TL'ye dayandı hangi banka ne kadar veriyor

YAPI KREDİ'DEN 30 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON

Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine toplam 30 bin liraya kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. 19 Eylül 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü veren emekliler kampanyadan Temel promosyon tutarı, emeklinin aylık net gelirine göre belirleniyor.

Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara ise 15.000 TL promosyon ödeniyor.

Bunun yanında farklı koşulların yerine getirilmesiyle ek nakit ödüller de alınabiliyor. İki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde maaş tutarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödeme yapılabiliyor.

Kredi kartıyla belirlenen harcama koşulunun sağlanması halinde de yine maaş tutarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül sunuluyor. Yapı Kredi Mobil uygulamasının ilk kez kullanılması veya yeniden aktif hale getirilmesi durumunda ise maaş tutarından bağımsız olarak 2.000 TL ek nakit ödül veriliyor.

Bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olunması ve kampanya kodunun kullanılması halinde de harcama şartı aranmadan kredi kartına 3.000 TL ek nakit ödül yükleniyor. Promosyon başvuruları Yapı Kredi Mobil, bireysel internet şubesi, müşteri iletişim merkezi ve banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor.