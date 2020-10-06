Son 77 yılın sıcaklık rekoru! Aydınlılar termometreleri fotoğrafladı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da sıcak hava dalgaları etkisini göstermeye devam ediyor. Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde hissedilen kentte, dünden itibaren sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Aydın’da öğle saatlerinde Atatürk Kent Meydanı’nda termometreler 43 dereceyi gösterdi.