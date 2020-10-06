Son 77 yılın sıcaklık rekoru! Aydınlılar termometreleri fotoğrafladı
TÜRKİYE'nin sıcaktan kavrulan kenti Aydın'da 77 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı. Yıllardır kentte yaşayan vatandaşlar, daha önce böyle sıcaklıkla karşılaşmadıklarını belirtirken termometreler 43 dereceye kadar çıktı.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da sıcak hava dalgaları etkisini göstermeye devam ediyor. Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde hissedilen kentte, dünden itibaren sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Aydın’da öğle saatlerinde Atatürk Kent Meydanı’nda termometreler 43 dereceyi gösterdi.
01 Ekim 1943 yılında ölçülen gölgede 38 derecelik sıcaklık ise 77 yıl sonra 39,5 derecelik ölçümle rekor kırdı. İl genelinde hava sıcaklıklarının yarında mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Termometrede 43 dereceyi gören bazı vatandaşlar da cep telefonları ile fotoğraf çekerek, sosyal medya da paylaştı.
Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte vatandaşlar da bunaldı. Korona virüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğunun bulunduğu ilde, bazı vatandaşların sıcaklar nedeniyle maskelerini çıkardığı görülürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.