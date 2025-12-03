Son 5 yılda milyonlar kazandı! Hande Erçel kazancını Riva’ya yatırdı! Malikane satın aldı!
Ünlü oyuncu Hande Erçel kazancı ile dudak uçuklattı. Son dönemde Hakan Sabancı ile ayrılığıyla konuşulurken, kazancıyla adeta servet elde etti. İşte yatırım yaptığı yer...
Gel Konuşalım programında Ece Erken’in canlı yayında açıkladığı habere göre; Hande Erçel, İstanbul’un gözde lokasyonu Riva’da tam 2 milyon dolar değerinde ultra lüks bir ev satın aldı.
İstanbul’un en prestijli bölgelerinden Riva’da ultra lüks bir malikane alan Hande Erçel, servetini gayrimenkule yatırarak bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.
Ece Erken, programa Hande Erçel’in yeni malikanesinin fotoğraflarını getirerek Nur Tuğba Namlı’ya gösterdi. Fotoğrafları inceleyen Namlı, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: