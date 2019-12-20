Son 5 kiloyu verdiren diyet listesi

Kahvaltıda mutlaka protein tüketin: Protein, karbonhidrattan daha yavaş sindirildiği için iştahımızı ve yağ yakan hormonlarımızı kontrol eden sistemlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle proteinler vücudumuz için süper besinlerdir. Burrell'in önerisi kahvaltıda yumurta, doğal yoğurt ve fırında pişirilmiş fasülye ideal bir seçenek olabilir. Ayrıca yüksek proteinli bir kahvaltı metabolizma hızlandırmak için de çok ideal.