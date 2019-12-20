Son 5 kiloyu verdiren diyet listesi
Kabul edelim verilecek kilo arttıkça diyetlerde kayıplar da artıyor. Ancak iş son kilolara gelince zorlaşıyor. Özellikle son 5 kiloyu vermek için çelik gibi iradeniz olması gerekiyor. İşte bu iradeyi arttıran bir kaç tüyoyu sizler için derledik. Son 5 kiloyu verdiren diyet listesi ile vücudunuzun kilo verme direncini kırabilirsiniz.
Kilo vermek için kararlı bir başlangıç yaptığınızda ilk günlerde bir kaç kilo kaybetmek çok kolay ve keyifli olabilir. Ancak sözkonusu son 5 kiloyu vermek ise durum tam bir savaşa dönüşebilir. Avustralyalı Diyetisyen Susie Burrell, son 5 kiloluk değişim için 10 basit ipucu açıkladı. Burrel, "Eğer bu adımları harfiyen yerine getirirseniz haftada yarım ila 1 kilo arasında zayıflayabilirsiniz" diyecek kadar da iddialı.
İşte başlıyoruz...
Kahvaltıda mutlaka protein tüketin: Protein, karbonhidrattan daha yavaş sindirildiği için iştahımızı ve yağ yakan hormonlarımızı kontrol eden sistemlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle proteinler vücudumuz için süper besinlerdir. Burrell'in önerisi kahvaltıda yumurta, doğal yoğurt ve fırında pişirilmiş fasülye ideal bir seçenek olabilir. Ayrıca yüksek proteinli bir kahvaltı metabolizma hızlandırmak için de çok ideal.
Her öğünden sonra yeşil çay: Sidney merkezli diyetisyene göre, yeşil çay, metabolizmanızı hızlandırmaya ve atıl sıvı kalori tüketmenize engel olabileceği için yemeklerin yanına mükemmel bir ektir. "Kalorilerin şarap, meyve suyu, kahve ya da güler yüzlü bir içecekten gelip gelmediği önemli değil, vücut sıvı kaloriyi tükettiğimizde kalorileri telafi edemiyor" diyen Burrell, kalorili içecekleri kesme önerisi sunuyor.
Sebzeleri unutmayın: Sabah omletinizde biraz mantar veya domates, öğle yemeğinde büyük bir salata ve akşam yemeği için bir miktar sebze çorbası mutlaka öğünlerinizde olsun. Sebze eklentileri sağlıklı tutmasının yanı sıra uzun süre tok kalmanızı da sağlar. Atıştırmalık olarak en iyisi de sebze bazlı atıştırmalıklar ve bol sudur.