Son 5 kilo nasıl verilir son 5 kilo verme diyeti!
Özellikle kadınlar son 5 kiloyu verememekten şikayetçi. Son 5 kiloyu verenlerin de önerdiği diyet listesinde kahvaltıdan ara öğüne menü örneklerini bir araya getirdik.
Kilo vermek için kararlı bir başlangıç yaptığınızda ilk günlerde bir kaç kilo kaybetmek çok kolay ve keyifli olabilir. Ancak söz konusu son 5 kiloyu vermek ise durum tam bir savaşa dönüşebilir. Avustralyalı Diyetisyen Susie Burrell, son 5 kiloluk değişim için 10 basit ipucu açıkladı. Burrel, "Eğer bu adımları harfiyen yerine getirirseniz haftada yarım ila 1 kilo arasında zayıflayabilirsiniz" diyecek kadar da iddialı.
Kahvaltıda protein ye kilolara veda et
Protein, karbonhidrattan daha yavaş sindirildiği için iştahımızı ve yağ yakan hormonlarımızı kontrol eden sistemlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle proteinler vücudumuz için süper besinlerdir. Burrell'in önerisi kahvaltıda yumurta, doğal yoğurt ve fırında pişirilmiş fasülye ideal bir seçenek olabilir. Ayrıca yüksek proteinli bir kahvaltı metabolizma hızlandırmak için de çok ideal.
Sıvı tehlikelere dikkat yeşil çayı unutma!
Sidney merkezli diyetisyene göre, yeşil çay, metabolizmanızı hızlandırmaya ve atıl sıvı kalori tüketmenize engel olabileceği için yemeklerin yanına mükemmel bir ektir. "Kalorilerin şarap, meyve suyu, kahve ya da güler yüzlü bir içecekten gelip gelmediği önemli değil, vücut sıvı kaloriyi tükettiğimizde kalorileri telafi edemiyor" diyen Burrell, kalorili içecekleri kesme önerisi sunuyor.
Öğle ve akşam yemekleri sebzeli
Sabah omletinizde biraz mantar veya domates, öğle yemeğinde büyük bir salata ve akşam yemeği için bir miktar sebze çorbası mutlaka öğünlerinizde olsun. Sebze eklentileri sağlıklı tutmasının yanı sıra uzun süre tok kalmanızı da sağlar. Atıştırmalık olarak en iyisi de sebze bazlı atıştırmalıklar ve bol sudur.