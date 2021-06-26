Son 4 gün! Haziran ayında fiyatlar arttı işte en ucuz sıfır otomobiller
Her ay olduğu gibi Haziran ayında da fiyat artışının sürdüğü sıfır otomobillerde, en ucuz otomobiller belli oldu.
Sıfır otomobil fiyatlarına Haziran ayı ile birlikte artış yaşandı. Çip krizi sürerken üretim azalıp talep arttı. Bununla birlikte döviz kurlarındaki volatilite de etkisini otomotiv sektörü üzerinde gösterdi.
İşte en ucuz otomobiller
121
Alfa Romeo Giulia 859.950 lira
221
Audi A3 Sportback 452.893 lira
321
BMW 118i 458.500 lira
421