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Son 4 gün! Haziran ayında fiyatlar arttı işte en ucuz sıfır otomobiller

Son 4 gün! Haziran ayında fiyatlar arttı işte en ucuz sıfır otomobiller

Her ay olduğu gibi Haziran ayında da fiyat artışının sürdüğü sıfır otomobillerde, en ucuz otomobiller belli oldu.

Son 4 gün! Haziran ayında fiyatlar arttı işte en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarına Haziran ayı ile birlikte artış yaşandı. Çip krizi sürerken üretim azalıp talep arttı. Bununla birlikte döviz kurlarındaki volatilite de etkisini otomotiv sektörü üzerinde gösterdi.

İşte en ucuz otomobiller

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Son 4 gün! Haziran ayında fiyatlar arttı işte en ucuz sıfır otomobiller

Alfa Romeo Giulia 859.950 lira

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Son 4 gün! Haziran ayında fiyatlar arttı işte en ucuz sıfır otomobiller

Audi A3 Sportback 452.893 lira

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Son 4 gün! Haziran ayında fiyatlar arttı işte en ucuz sıfır otomobiller

BMW 118i 458.500 lira

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