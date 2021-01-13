Son 30 yılın en sıcak kışı! Erzurum'da köylülerden 'kar' duası

"Erzurum'u hiç böyle görmemiştim"



Muhittin Olçun'un kar duasına, köylüler ellerini açarak eşlik etti. Sadece Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde değil, Türkiye'nin dört bir tarafında kuraklık yaşandığını ifade eden Olçun, "Kar ve yağmur yağmadı, göletler boşaldı. Biz de bugün bolluk ve bereket olması için çıkıp, dua ettik. Ocak ayında Erzurum'u böyle görmemiştim. Kuraklık nedeniyle Erzurum'da yıllardır akan çeşmeler kurudu ve çoğu akmaz oldu.