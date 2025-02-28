Son 28 yılın en yüksek kar kalınlığı ölçüldü! Artvin'de şaşkına çeviren görüntü
Anadolu Ajansı
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Artvin'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışlarının ardından kent merkezinde son 28 yılın en yüksek kar kalınlığı 104 santimetre ölçüldü.
İl genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
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Artvin Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 26 Şubat'ta 44 santimetre ölçülen kar kalınlığı, 27 Şubat'ta 104 santimetreye ulaştı.
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Verilere göre, şehirde en fazla kar kalınlığı 1997'nin şubat ayında 132 santimetre ölçüldü.
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İşte bölgedeki son durum...
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