Son 20 yılın en vahim tablosu! Yüzde 30'un altına indi İstanbul için alarm çalıyor
Son 9 yılın en kurak dönemini yaşayan İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek yüzde 29.78 seviyesine geldi. Normalin üzerindeki sıcaklık ve buharlaşmanın kuruttuğu İstanbul'da barajlardaki 20 yıllık değişim ise uydu görüntülerine yansıdı.
Küresel ısınma nedeniyle mevsim normallerinin üzerine çıkan aşırı sıcaklık ve nem İstanbul’daki Barajların son 9 yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Uzmanlara göre sıcaklık nedeniyle her gün barajlarda yüzbinlerce ton su buharlaşıyor.
Şehrin barajlarından Alibey, Elmalı, Darlık, Büyükçekmece ve Sazlıdere Barajlarının 2003 yılından 2023 yılına kadar 20 yıllık süre boyunca nasıl değiştiği uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İstanbul en kurak yıllarını 2014 yılında ve 2023 yılında yaşadığı çekilen su seviyesi ile anlaşılıyor.
Su seviyesi düştü arabalar ortada kaldı
Ayrıca İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Verileri de kuraklığın yaşandığı yılları doğruluyor. 2014 yılında ve 2023 yıllarında en kurak yaşanılan yıllar olarak kayıtlara geçti.
Alibey Barajında Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşmesiyle Mağlova ve Güzelce Kemerleri gün yüzüne çıktığı daha sonra yağışlarla birlikte yeniden su altında kalıyor.