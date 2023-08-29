Son 20 yılın en vahim tablosu! Yüzde 30'un altına indi İstanbul için alarm çalıyor

Şehrin barajlarından Alibey, Elmalı, Darlık, Büyükçekmece ve Sazlıdere Barajlarının 2003 yılından 2023 yılına kadar 20 yıllık süre boyunca nasıl değiştiği uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İstanbul en kurak yıllarını 2014 yılında ve 2023 yılında yaşadığı çekilen su seviyesi ile anlaşılıyor.