Son 20 yılın en başarılı dünya liderleri! Erdoğan kaçıncı sırada?

SON 20 YILIN EN BAŞARILI LİDERLERİ AÇIKLANDI!

Son yirmi yıl, dünya sahnesinde hem demokratik hem de otoriter rejimlerde görev yapan liderlerin çeşitli başarılarına ve etkilerine tanıklık etti. Liderler, küresel ve bölgesel etkilerini artırmak, ekonomik ve siyasi başarılar elde etmek, krizleri yönetmek ve toplumsal dönüşümleri sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirdiler.