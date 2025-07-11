Son 20 yılın en başarılı dünya liderleri! Erdoğan kaçıncı sırada?
Son 20 yılın en başarılı dünya liderleri açıklandı. Peki bu listede hangi liderler bulunuyor? işte en başarılı liderler...
SON 20 YILIN EN BAŞARILI LİDERLERİ AÇIKLANDI!
Son yirmi yıl, dünya sahnesinde hem demokratik hem de otoriter rejimlerde görev yapan liderlerin çeşitli başarılarına ve etkilerine tanıklık etti. Liderler, küresel ve bölgesel etkilerini artırmak, ekonomik ve siyasi başarılar elde etmek, krizleri yönetmek ve toplumsal dönüşümleri sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirdiler.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ!
Uzun süreli liderlik ve jeopolitik hamleler, bu liderlerin performanslarını ve dünya üzerindeki etkilerini belirleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıralamadaki yeri ise dikkat çekti.
Yapay zeka aşağıdaki bilgiler doğrultusunda son 20 yılın en başarılı dünya liderlerini sıraladı.
ANALİZ HANGİ KONULAR DİKKATE ALINARAK YAPILDI?
Küresel ve bölgesel etki
– Liderin dünya veya kendi bölgesinde ne ölçüde etkili olduğu.
Ekonomik başarılar
– Büyüme, istikrar, yoksullukla mücadele ve kalkınma performansı.
Siyasi başarılar
– Seçim zaferleri, anayasal reformlar, iç siyasi dengeyi sağlama gücü.
Kriz yönetimi
– Savaşlar, ekonomik çöküşler, pandemiler gibi krizlerdeki liderlik becerisi.
Uzun süreli liderlik
– İstikrar ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla uzun vadeli etki yaratma.
Jeopolitik hamleler
– Dış politikadaki başarılar, ittifaklar, askeri ve diplomatik hamleler.
Etki ve sonuç odaklı değerlendirme
– Rejimin türünden bağımsız olarak somut başarıya ve etkiye dayalı analiz.
İŞTE SON 20 YILIN EN BAŞARILI DÜNYA LİDERLERİ!
15) ABIY AHMED | Etiyopya
Barış çabalarıyla Nobel aldı, iç savaşlara rağmen bölgesel liderlik iddiası taşıdı.
14) JOKO WIDODO | Endonezya
Altyapı ve dijital dönüşüm lideri, G20'de Endonezya’nın konumunu güçlendirdi.
13) PAUL KAGAME | Ruanda
Soykırım sonrası ekonomik mucizeye imza attı, dijital kalkınma öncüsü oldu.