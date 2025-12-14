Son 15 gün! IBAN'a transfer işleminde yeni dönem başlıyor...

BAKAN TUNÇ: YENİ EYLEM PLANI DEVREYE ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de artan yasa dışı bahis faaliyetleri nedeniyle yeni bir eylem planının devreye alınacağını açıklarken, bu kapsamda 11. Yargı Paketi'nde yapılacak değişikliklere ilişkin detayları paylaştı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama ya da çipli kimlik olmadan hesap açılmasının mümkün olmayacağını belirtti. Ayrıca düzenlemenin yasalaşması halinde IBAN üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde de kapsamlı değişikliklerin uygulanacağını ifade etti.