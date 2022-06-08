Son 10 anketten bomba sonuçlar! Millet İttifakı yüzde 40.7, Cumhur İttifakı yüzde 39.7
Erken seçim tartışmaları sürerken anket şirketleri de peş peşe anket sonuçları çıklamaya devam ediyor. 10 araştırma şirketinin anketlerinin ortalamasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Seçim anketi yapan on ayrı şirketin sonuçları analiz edildi. Millet İttifakı bir puan önde çıktı.
Anket şirketleri peş peşe Haziran ayı anketlerini açıklamaya başladı. 10 farklı araştırma şirketinin son anketlerinin analizinden Millet İttifakı bir puan önde çıktı. Bu rakamda Millet ve Cumhur ittifaklarının iki büyük ortağı olan CHP ve İYİ Parti ile AK Parti ve MHP'nin oy oranları esas alındı. ORC, MetroPoll, Artı 1, MAK, AREA, Aksoy, Avrasya, Gezici, Optimar ve Yöneylem'in anketlerinde çıkan sonuçların detayları şöyle:
ORC anketi
AK Parti yüzde 27.7, MHP yüzde 7.7 (AK Parti+MHP yüzde 35.4), CHP yüzde 23.8, İYİ Parti yüzde 20.8 (CHP+İYİ Parti yüzde 44.1), HDP yüzde 7.5, Gelecek Partisi (GP) yüzde 2.1, DEVA yüzde 1.9, Saadet Partisi (SP) yüzde 1.7, Türkiye Değişim Partisi (TDP) yüzde 1.7, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) yüzde 1.6, Büyük Birlik Partisi (BBP) yüzde 1.5, Memleket Partisi (MP) yüzde 1.1, Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 0.8, diğer yüzde 0.9.
MeroPOLL Anketi
AK Parti yüzde 32.7, MHP yüzde 8 (AK Parti+MHP yüzde 40.7), CHP yüzde 22.6, İYİ Parti yüzde 15.1 (CHP+İYİ Parti yüzde 37.7), HDP yüzde 13.8, Zafer Partisi (ZP) yüzde 1.8, SP yüzde 1.6, DEVA yüzde 1.3, YRP yüzde 1, MP yüzde 0.8, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 0.6.
MAK Araştırma anketi
AK Parti yüzde 28.3, MHP yüzde 6.6 (AK Parti+MHP yüzde 34.9), CHP yüzde 27.1, İYİ Parti yüzde 16.1 (CHP+İYİ Parti yüzde 43.2), HDP yüzde 7.8, DEVA yüzde 3.1, GP yüzde 2.8, ZP yüzde 1.8, BTP yüzde 1.4, SP yüzde 1.1, YRP yüzde 0.9, MP yüzde 0.4, BBP yüzde 0.4, TDP yüzde 0.2, diğer yüzde 0.7.