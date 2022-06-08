Son 10 anketten bomba sonuçlar! Millet İttifakı yüzde 40.7, Cumhur İttifakı yüzde 39.7

Anket şirketleri peş peşe Haziran ayı anketlerini açıklamaya başladı. 10 farklı araştırma şirketinin son anketlerinin analizinden Millet İttifakı bir puan önde çıktı. Bu rakamda Millet ve Cumhur ittifaklarının iki büyük ortağı olan CHP ve İYİ Parti ile AK Parti ve MHP'nin oy oranları esas alındı. ORC, MetroPoll, Artı 1, MAK, AREA, Aksoy, Avrasya, Gezici, Optimar ve Yöneylem'in anketlerinde çıkan sonuçların detayları şöyle: