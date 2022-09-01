Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar Kayabaşı kimdir eski fotoğrafları çok başka meğer...

Masterchef Türkiye ile ünlenen şef Somer Sivrioğlu bir süre yasak ilişkisi ile konuşulmuştu. Evli olduğu dönemde Masterchef Türkiye ekibinde çalışan Pınar Kayabaşı ile ilişki yaşayan Somer Sivrioğlu, bu ilişki için evliliğinden olmuştu. Somer Sivrioğlu eşi Aslı Sivrioğlu'nu söylenenlere göre daha önce de aldatmıştı. Ancak bu kez yaşadığı ilişki 18 yıllık evliliğini bitirdi. Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kayabaşı için karısından boşandı. 30 Ağustos'ta Somer Sivrioğlu aşk pozları paylaşınca bu ilişki yeniden gündeme geldi. Peki kimdir bu Pınar Kayabaşı, kaç yaşına girdi estetikli mi? İşte Pınar Kayabaşı'nın eski hali