Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar Kayabaşı kimdir eski fotoğrafları çok başka meğer...
TV8 kanalındaki Masterchef ile ünlü olan Somer Sivrioğlu ilk iş eşini boşamıştı. Somer Sivrioğlu'nun 2 çocuğunun annesini terketme sebebi ise stüdyoda bulduğu sevgiliydi. Uzun süre yasak aşk olarak devam eden ilişki ifşa olunca ortalık hayli karışmıştı. Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da yaşayan eşi boşanma davası açmıştı. Peki Somer Sivrioğlu'nu eşinden boşatan Pınar Kayabaş kimdir? 30 Ağustos 2022 tarihinde doğum günü kutlaması olunca Pınar Kayabaşı yeniden gündem oldu. İşte Pınar Kayabaşı...
Masterchef Türkiye ile ünlenen şef Somer Sivrioğlu bir süre yasak ilişkisi ile konuşulmuştu. Evli olduğu dönemde Masterchef Türkiye ekibinde çalışan Pınar Kayabaşı ile ilişki yaşayan Somer Sivrioğlu, bu ilişki için evliliğinden olmuştu. Somer Sivrioğlu eşi Aslı Sivrioğlu'nu söylenenlere göre daha önce de aldatmıştı. Ancak bu kez yaşadığı ilişki 18 yıllık evliliğini bitirdi. Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kayabaşı için karısından boşandı. 30 Ağustos'ta Somer Sivrioğlu aşk pozları paylaşınca bu ilişki yeniden gündeme geldi. Peki kimdir bu Pınar Kayabaşı, kaç yaşına girdi estetikli mi? İşte Pınar Kayabaşı'nın eski hali
Somer Sivrioğlu ilk kez fotoğraf paylaştı yazıp sildi
Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kayabaşı ile ilgili ilk kez paylaşım yapınca elbette gündeme oturdu. Attığı aşk fotoğraflarının altına "iyi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür...' diye yazdı. Kısa bir süre sonra Somer şef bu yazıyı silip sadece mutlu yıllar yazarak sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Pınar Kayabaşı kaç yaşında?
Somer Sivrioğlu'nun birlikte olduğu Pınar Kayabaşı Acun Medya'da Arda Türkmen'in 'Ver fırına' yarışmasında çalışmıştı. Somer Sivrioğlu Masterchef Türkiye ile kanala adım atınca ikilinin yasak aşkı başladı. Pınar Kayabaşı 30 Ağustos doğumlu. Sevgilisi Somer Sivrioğlu'nun sonunda onu var sayıp, ilişkisinden fotoğraf paylaştığı doğum gününde 31 yaşına girdi.
Somer Sivrioğlu kaç yaşında?
Masterchef Türkiye ile şöhret bulan Somer Sivrioğlu 25 Mayıs 1971 İstanbul doğumlu. Yani şu anda 51 yaşında. Sevgilisi Pınar Kayabaşı ile aralarında 20 yaş fark var. Somer Sivrioğlu'nun boşandığı eşinden 2 çocuğu bulunurken, Pınar Kayabaşı bugüne kadar hiç evlenmemiş.