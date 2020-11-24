Somer Sivrioğlu'nun paylaşımına tepki yağdı 'Beklemezdik' MasterChef Türkiye jürisi

''Bana buluştuğumuzda +1 dinlendirme tekniği ile üretilmiş yeni E...s’leri tattırmıştı, çok da beğenmiştim.Türkiye topraklarında doğan bir markanın dünyanın 3. üretim tekniği olmaya aday bir üretim tekniği geliştirmesi beni çok heyecanlandırdı."