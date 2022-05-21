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Somer Sivrioğlu'na ait restoranda bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlardan diplomat öldü

İhlas Haber Ajansı
Somer Sivrioğlu'na ait restoranda bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlardan diplomat öldü

BEŞİKTAŞ'ta Masterchef programından tanınınan Somer Sivrioğlu'na ait Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. İki kişi bir anda enkaz altında kaldı. Yaralılardan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Somer Sivrioğlu'na ait restoranda bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlardan diplomat öldü

Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun 3 ay önce devraldığı restorana ait duvarının çökmesiyle iki kişi enkazın altında kaldı. 

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Somer Sivrioğlu'na ait restoranda bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlardan diplomat öldü

Olay, saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir televizyon kanalında program yapan Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu’na ait lüks restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille Nispetiye Caddesi’ne gelen iki arkadaş kaldırımda yürümeye başladı.

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Somer Sivrioğlu'na ait restoranda bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlardan diplomat öldü

O sırada çöken duvar iki arkadaşın üzerine devrildi. Beton blokların altında kalan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

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Somer Sivrioğlu'na ait restoranda bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlardan diplomat öldü

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çöken duvarın altında kalan Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh adlı kişileri çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin de anında müdahale ettiği yaralılar, çöken duvarın altından çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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