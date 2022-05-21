Somer Sivrioğlu'na ait restoranda bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlardan diplomat öldü

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çöken duvarın altında kalan Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh adlı kişileri çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin de anında müdahale ettiği yaralılar, çöken duvarın altından çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.