Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla fena yakalandı! Eşini aldattığını kabul etmişti

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, birçok kez özel hayatıyla magazin gündemine damga vurdu. 18 yıllık eşini aldatan Siviroğlu'nun sevgilisinin kim olduğu merak konusuydu. Üstelik ünlü şef karısını aldattığını aylar önce kabul etmişti.