Somer Sivrioğlu sevgilisine övgüler yağdırdı! Kendinden 21 yaş küçük sevgilisi için söylediği...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şef, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Sivrioğlu'nun yeni ilişkisiyle ilgili yaptığı övgü dolu ifadeler magazin dünyasında yankı uyandırdı.
MasterChef jürisi Some Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şefin yeni aşkına yönelik paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi.
MasterChef maratonu sona erdi. 2025 sezonunun şampiyonu Sezer Dirican oldu. Büyük finalin ardından MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Ünlü şef 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanmıştı. Somer Şef, boşanmanın ardından kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Mutluluğu kısa süren Sivrioğlu'nun adı Ayşe Özyılmaz ile anılmıştı. Bu ilişkisi de uzun sürmeyen ünlü şef bir süre kendi kabuğuna çekilmişti.