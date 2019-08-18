Somer Sivrioğlu nereli sevgilisi kim aldattığı eski eşi ve çocukları kimdir?

Masterchef TV8 ekranlarında yeni sezonu ile başlıyor. Yarışmanın ünlü şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu ise hayatı ile merak konusu oldu. Yeni sezonda da jüri koltuğuna oturan isimlerden biri olan Sivri Sivrioğlu şu sıralar yeni sevgilisi ile gündemde.