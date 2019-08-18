Somer Sivrioğlu nereli sevgilisi kim aldattığı eski eşi ve çocukları kimdir?
Somer Sivrioğlu Masterchef'in yeni sezonunun TV8'de başlamasının ardından yeniden araştırılmaya başladı. Esmer sevgilisi ile gözlerden uzak aşk yaşayan Somer Şef eşinden boşanmıştı. Peki 48 yaşındaki Somer Sivrioğlu aslen nereli, geçen yıl aldattığı ve boşandığı eski eşi Aslı Sivrioğlu kimdir? İşte Somer Şef'in sevgilisi ve merak edilen çocukları...
Masterchef TV8 ekranlarında yeni sezonu ile başlıyor. Yarışmanın ünlü şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu ise hayatı ile merak konusu oldu. Yeni sezonda da jüri koltuğuna oturan isimlerden biri olan Sivri Sivrioğlu şu sıralar yeni sevgilisi ile gündemde.
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18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddia edilen Somer Şef'in yasak aşkı ile olan fotoğrafları gün yüzüne çıkınca eşi Aslı Sivriığlu'dan veto yemiş ve geçtiğimiz aylarda boşanmışlardı.
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Peki 48 yaşında olan Somer Sivrioğlu'nun yeni sevgilisi kim, Somer Şef aslen nereli, çocukları kimdir?
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18 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Somer Şef'in Derin ve Deniz adında bir kız ve erkek çocuğu var.
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