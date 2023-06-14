Somer Sivrioğlu MasterChef'ten ayrıldı mı? Kendisi ve Acun Ilıcalı açıklama yaptı! Somer şef 'All Star'da yok mu?
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Yıllardır jüri üyesi olarak yer aldığı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda olmayacağı iddia edilen Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu. Acun Ilıcalı da iddialar hakkında konuştu. Somer Sivrioğlu MasterChef'ten ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...
Ekranların sevilen yarışması MasterChef bu sene "All Star" formatı ile izleyicisinin karşısına çıkacak.
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Geçen yıllarda yarışmada iz bırakan isimlerin yer aldığı yarışmada jüri üyesi değişikliği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
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2018'den beri jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun MasteChef fragmanlarında yer almaması dikkat çekmişti.
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Sivrioğlu'nun yer almadığı fragmanda Şef Yılmaz Öztürk'ün yer alması ise "Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı?" sorularını getirmişti.
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