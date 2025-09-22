Somer Şef oğluyla fotoğraf paylaştı, sosyal medya çalkalandı: ''Aynı babası!''

Somer Sivrioğlu, jürisi olduğu MasterChef yarışmasında gösterdiği eğlenceli davranışlarıyla birçok insanın severek takip ettiği ünlü bir şef haline geldi. Sosyal medyada paylaştığı gönderilerle çok dikkat çeken ünlü şef, bu sefer de oğluyla fotoğrafını paylaştı. O fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.