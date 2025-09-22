Somer Şef oğluyla fotoğraf paylaştı, sosyal medya çalkalandı: ''Aynı babası!''
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef'te jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcılarının çoğu ne kadar benzedikleri yorumunu yaptı. Ünlü şefin oğlu özellikle genç kızlar tarafından çok beğenildi.
Somer Sivrioğlu, jürisi olduğu MasterChef yarışmasında gösterdiği eğlenceli davranışlarıyla birçok insanın severek takip ettiği ünlü bir şef haline geldi. Sosyal medyada paylaştığı gönderilerle çok dikkat çeken ünlü şef, bu sefer de oğluyla fotoğrafını paylaştı. O fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.
MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Şimdilerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Sivrioğlu oğlu Deniz'i paylaştı.
Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan, sempatik tavırları ve kendine özgü giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ayşe Özyılmazel ile yollarını ayıran Sivrioğlu'nun, yeni sevgilisinin Tilbe Uslu olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şef, ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla ilişkisini duyurmuştu.