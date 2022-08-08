Somer Şef kıyafetleriyle tesettürlü kadınlara alay konusu oldu! Sosyal medya o fotoğrafla çalkalanıyor!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, Tv8'in en çok izlenen programı MasterChef'te jüri koltuğunda oturuyor. Sempatik ve babacan tavırlarıyla milyonların gönlünde taht kuran Sivrioğlu, son günlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. Tercih ettiği kıyafetleri herkes paylaşıyor. Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. Ünlü şef, yayınlanan son bölümlerde giydiği kıyafetlerle tesettürlü kullanıcıların diline düştü. Tesettür giyim markalarından giyindiği söylenerek, fotoğrafları binlerce kişi tarafından paylaşıldı.