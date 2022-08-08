Somer Şef kıyafetleriyle tesettürlü kadınlara alay konusu oldu! Sosyal medya o fotoğrafla çalkalanıyor!
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, tercih ettiği kıyafetlerle çok konuşuluyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te jüri olan Sivrioğlu, programda giydiği o son kıyafetle sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şefin giydiği giysileri gören tesettürlü sosyal medya kullanıcıları ise yorum yapmadan geçemedi. O fotoğrafları herkes paylaştı.
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, Tv8'in en çok izlenen programı MasterChef'te jüri koltuğunda oturuyor. Sempatik ve babacan tavırlarıyla milyonların gönlünde taht kuran Sivrioğlu, son günlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. Tercih ettiği kıyafetleri herkes paylaşıyor. Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. Ünlü şef, yayınlanan son bölümlerde giydiği kıyafetlerle tesettürlü kullanıcıların diline düştü. Tesettür giyim markalarından giyindiği söylenerek, fotoğrafları binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi.
Çekimlerde renkli takımlar giyen Sivrioğlu, tesettürlü takipçilerinin dikkatini çekti.
Sivrioğlu, eğlenceli kimliğinin yanı sıra takıları ve tercih ettiği tunik ile bol pantolonlarla adından söz ettirdi.