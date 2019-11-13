Solunum güçlüğü çektiği gerekçesiyle hastaneye gitti! Burnundan çıkan şoke etti
Çin’in Harbin şehrinde bir adam, 20 yıl boyunca hiç farkına varmadan burnundaki dişle yaşadı grip olana kadar yıllarca haberi olmadı.
Çin’in Harbin şehrinde bir adam, 20 yıl boyunca hiç farkına varmadan burnundaki dişle yaşadı. Geçirdiği gribin ardından solunum güçlüğü gibi şikayetleri ortaya çıkan adamın çocukken yaşadığı bir kaza nedeniyle bu duruma düştüğü ortaya çıktı.
17
Röntgen çeken doktorlar Zhang’ın burun boşluğunda şüpheli bir pıhtıya rastladı. Daha sonra bunun bir diş olduğu anlaşıldı.
27
Hastanın 1999 yılında 10 yaşındayken bir alışveriş merkezinin üçüncü katından düştüğü ve iki dişini kaybettiği ortaya çıktı.
37
Kazanın ardından doktorlar sadece bir dişi bulurken, kayıp olan dişin buruna geçtiği ve vücut yabancı bir madde gibi algılamadığı için orada kök saldığı tespit edildi.
47