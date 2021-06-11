Soluğu tatilde aldılar pozlarıyla nefes kestiler: Cansu Dere Mine Tugay Demet Özdemir Ece Seçkin
Dizi ve magazin dünyasının sevilen isimleri, havaların ısınmasıyla soluğu tatil köylerinde aldı. Tatil pozlarıyla ünlü isimler sosyal medyada olay oldu.
Dizi ve magazin dünyasının sevilen isimleri, havaların ısınmasıyla soluğu tatil köylerinde aldı. Tatil pozlarıyla ünlü isimler sosyal medyada olay oldu.
İşte ünlülerin tatil pozları...
Seçkin Piriler
Seçkin Piriler, Kaan Tangöze ile evliliğinden olan oğulları Hakan ve Volkan’la, Bardakçı Koyu’nda görüntülendi. Oğullarıyla tatil yapan 41 yaşındaki eski model, fotoğrafını "Story'de kalmasın' dediler... Yorumlarda ben de 'paylaşıvereyim' dedim." notuyla paylaştı.
Berfu Yenenler
Instagram'da 950 bin takipçisi olan Berfu Yenenler, her paylaşımıyla göz dolduruyor. İki çocuk annesi Berfu Yenenler doğum kilolarından da hızla kurtuldu. Ailesi ile tatilin keyfini çıkaran Yenenler'in bikinili pozu binlerce beğeni aldı.
Eda Taşpınar
Tatil denilince ilk akla gelen isimlerin başında geliyor Eda Taşpınar. Yılın 12 ayı da bronz teniyle dolaşan sosyetik güzel, fiziğine de dikkat ediyor. Her dönem fit olan 41 yaşındaki Taşpınar, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.