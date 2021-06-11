Soluğu tatilde aldılar pozlarıyla nefes kestiler: Cansu Dere Mine Tugay Demet Özdemir Ece Seçkin

Seçkin Piriler

Seçkin Piriler, Kaan Tangöze ile evliliğinden olan oğulları Hakan ve Volkan’la, Bardakçı Koyu’nda görüntülendi. Oğullarıyla tatil yapan 41 yaşındaki eski model, fotoğrafını "Story'de kalmasın' dediler... Yorumlarda ben de 'paylaşıvereyim' dedim." notuyla paylaştı.