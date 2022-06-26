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SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti!

SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti!

YALVOA semalarında SOLOTÜRK rüzgarı esti. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün Yalova'da düzenlediği gösteri uçuşu, izleyenleri hayran bıraktı.

SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti!

Türkiye'nin her köşesinde, hatta yurt dışında bile yaptığı uçuş gösterileri ile büyük beğeni toplayan SOLOTÜRK, Yalova semalarında uçtu.

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SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti!

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın üzerinde gerçekleşen gösteride F-16 savaş uçağı sahne aldı.

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SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti!

SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşuna Yalovalılar büyük ilgi gösterdi. F-16 savaş uçağı ile yapılan birbirinden zorlu manevralarla izleyicileri mest etti.

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SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti!

F-16 savaş uçağı ile yapılan birbirinden zorlu manevralarla izleyicileri mest etti.

İşte SOLOTÜRK gösteri uçuşundan muhteşem kareler

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