SOLOTÜRK'ün efsane pilotu son görevini yaptı! Yarbay Emre Mert' dün yürekleri ağızlara getirdi

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına TSK'nin gözbebeği SOLOTÜRK damga vurdu. Ankara ve İstanbul semalarında yapılan gösteri uçuşları büyük ilgi gördü. Vatandaşların nefesini tutarak ve gururla izlediği gösterinin, SOLOTÜRK'ün dünyaca ünlü efsane pilotu Yarbay Emre Mert'in timdeki son görevi olduğu öğrenildi.