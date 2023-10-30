SOLOTÜRK'ün efsane pilotu son görevini yaptı! Yarbay Emre Mert' dün yürekleri ağızlara getirdi
İSTANBUL ve Ankara'daki Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarında yaptığı nefes kesen gösteri ile herkesin hayranlığını bir kez daha kazanan SOLOTÜRK'ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert'in SOLOTÜRK'le son kez uçtuğu ortaya çıktı.
Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına TSK'nin gözbebeği SOLOTÜRK damga vurdu. Ankara ve İstanbul semalarında yapılan gösteri uçuşları büyük ilgi gördü. Vatandaşların nefesini tutarak ve gururla izlediği gösterinin, SOLOTÜRK'ün dünyaca ünlü efsane pilotu Yarbay Emre Mert'in timdeki son görevi olduğu öğrenildi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün Ankara ve İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
100. yıl gösterilerine damga vurdular
Anıtkabir ve İstanbul Boğazı'ndaki uçuş gösterisi yine heyecanlı anlar yaşatırken, vatandaşlar SOLOTÜRK'ü nefeslerini tutarak gururla izledi.
İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da görüntüleme yarışına girdi. SOLOTÜRK'ün Boğaz Köprüsü'nün altında geçtiği anlar herkesin yüreklerini ağızlara getirdi.