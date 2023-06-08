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SOLOTÜRK Tekirdağ'da! Kiraz Festivali'nde nefes kesen gösteri

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SOLOTÜRK Tekirdağ'da! Kiraz Festivali'nde nefes kesen gösteri

Uluslararası Tekirdağ 57. Kiraz Festivali programında gösteri uçuşu yapan akrobasi uçuş ekibi SOLOTÜRK, yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenlerden tam puan aldı.

SOLOTÜRK Tekirdağ'da! Kiraz Festivali'nde nefes kesen gösteri

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali programı çerçevesinde bir gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, yaptığı akrobatik hareketler ile izleyenlerin beğenisini topladı.

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SOLOTÜRK Tekirdağ'da! Kiraz Festivali'nde nefes kesen gösteri

Yaptığı SOLOTÜRK Tonosu, Saygı Uçuşu gibi birbirinden zor hareketler ile dünya havacılık tarihine adını birincilikler ile yazdıran SOLOTÜRK'ü izlemek için Rumeli İskelesi'nde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

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SOLOTÜRK Tekirdağ'da! Kiraz Festivali'nde nefes kesen gösteri
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SOLOTÜRK Tekirdağ'da! Kiraz Festivali'nde nefes kesen gösteri
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