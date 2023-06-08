SOLOTÜRK Tekirdağ'da! Kiraz Festivali'nde nefes kesen gösteri

Yaptığı SOLOTÜRK Tonosu, Saygı Uçuşu gibi birbirinden zor hareketler ile dünya havacılık tarihine adını birincilikler ile yazdıran SOLOTÜRK'ü izlemek için Rumeli İskelesi'nde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.