SOLOTÜRK Rize'de nefes kesti! Muhteşem görüntüler...

Tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında Rize'de gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenleri hem gururlandırdı, hem heyecanlandırdı. Kent merkezindeki 29 metrelik Çay Bardağı Kulesi'nin üzerinde uçuş yapan SOLOTÜRK'ü yüzlerce kişi takip etti.