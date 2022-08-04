SOLOTÜRK Rize'de nefes kesti! Muhteşem görüntüler...
RİZE'de gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, izleyenlerin nefesini kesti.
Tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında Rize'de gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenleri hem gururlandırdı, hem heyecanlandırdı. Kent merkezindeki 29 metrelik Çay Bardağı Kulesi'nin üzerinde uçuş yapan SOLOTÜRK'ü yüzlerce kişi takip etti.
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Bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
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SOLOTÜRK'ün Rize'de 4 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.
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İşte SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşundan kareler...
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