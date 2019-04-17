Solo Türk'ün prova uçuşları kentte heyecan yarattı

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Solo Türk pilotları, vatandaşları, gösteriyi izlemeye davet etti. Solo Türk'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, gözün göremediği, kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini estetik biçimde tüm dünyaya gururla sunan Solo Türk, sizlerle olacak olmanın gururunu yaşıyor. Gösterilerimizin en güzel yanı sizlersiniz. Bu yıl da bizi yalnız bırakmayacağınıza inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.