Solo Türk'ün prova uçuşları kentte heyecan yarattı
Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapacak olan, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk'ün prova uçuşu, kentte heyecan yarattı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte gösteri yapacak olan Solo Türk, kent semalarında prova uçuşu yaptı. Kentin bir ucundan diğer ucuna uçan Solo Türk, vatandaşlarda heyecan yarattı.
Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Solo Türk pilotları, vatandaşları, gösteriyi izlemeye davet etti. Solo Türk'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, gözün göremediği, kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini estetik biçimde tüm dünyaya gururla sunan Solo Türk, sizlerle olacak olmanın gururunu yaşıyor. Gösterilerimizin en güzel yanı sizlersiniz. Bu yıl da bizi yalnız bırakmayacağınıza inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Türk Hava Kuvvetleri'nin güzide pilotlarını Mersin'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm hemşehrilerimi unutamayacakları bir gösteri için Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndaki buluşmamıza bekliyoruz" dedi.
Solo Türk, 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Mersin İdman Yurdu Meydanı sahil bandında gösteri yapacak.