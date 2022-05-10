'Solcu değildi' diyen İlber Ortaylı annesini paylaştı: İlber’i atsınlar, annesi gelip...

'Solcu değildi' diyen İlber Ortaylı annesini paylaştı: İlber’i atsınlar, annesi gelip...
İlber Ortaylı, 2 yıl önce kaybettiği annesi Şefika Ortaylı ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak, Anneler Günü'nü kutladı
Tarihçi profesör İlber Ortaylı (74), Anneler Günü'nde 2020 yılında vefat eden Şefika Ortaylı'yı andı. Ortaylı, annesiyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
İlber Ortaylı, 174 binden fazla beğeni alan gönderisine şu notu düştü:
Validem ihtilal yılında doğdu. Uzun, hadiseli bir ömür geçirdi. İkinci Cihan Harbi’ni yaşadı. Memleketine, diline, teşhir etmemekle birlikte dini kurallara çok bağlı olarak yaşadı. Çok tuhaf mutlu zamanı Avrupa’da hemen harbin sonrasıdır. Memlekete çok çabuk intibak etti; Türk edebiyatını ve tarihini iyi okumaya dikkat ederdi.
Gramer bilgisi çok derindi; bizim üzerimizde etkili oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde hocalık yaptı. Ondan öğrendiğim bir şey var: 'Önünüze gelen öğrenci ana-babanın seçemediği evlat gibidir. Suret-i katiyede sadece dinlerine, milliyetlerine göre değil, siyasi düşüncelerine göre de ayrım yapamazsınız.'
Solcu değildi ama solcu talebelerini de çok severdi, onlar da onu severdi. Hayatında en takdir ettiği öğrencilerinden biri Ataol Behramoğlu’ydu. Ataol’un da onu sevdiğini biliyorum. Öğretmenler gününde yazılar yazardı. Ondan öğrendiğim bu sistemi, öğretim hayatım boyunca hep uyguladım.