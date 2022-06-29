"Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor" İbrahim Tatlıses İsrail'de hayranlarını coşturdu
Sesiyle, filmleriyle, kulaklara pelesenk olan şarkılarıyla, kendi adına sunduğu "İbo Show" programıyla hafızalara kazınan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses İsrail'de sevenleriyle buluştu. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde Tatlıses içini döktü. "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor" diyen imparator en sevilen şarkılarını seslendirdi...
Kulaklara pelesenk olan şarkılarıyla, yorumuyla, kendine has güçlü sesiyle, yıllardır sunduğu "İbo Show" programıyla gönüllere taht kuran, son günlerde oğlu Ahmet Tatlı ile olan sözleriyle gündeme sık sık gelen İbrahim Tatlıses önceki gün İsrail'de sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Tatlıses içini döktü. "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor" diyen imparator "Mavi mavi", "Bir kulunu çok sevdim" şarkılarıyla ve niceleriyle hayranlarını coşturdu...
Binlerce kişi katıldı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, önceki akşam İsrail'de sahne aldı. İbrahim Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.
Hayranlarıyla sohbet etti
Hayranları ile sohbet eden ünlü türkücü, "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi.
İsrail'de sahneye çıktı
İbrahim Tatlıses İsrail'de sahneye çıktı. Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda (Sultan's Pool) sahne aldı.