"Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor" İbrahim Tatlıses İsrail'de hayranlarını coşturdu

Kulaklara pelesenk olan şarkılarıyla, yorumuyla, kendine has güçlü sesiyle, yıllardır sunduğu "İbo Show" programıyla gönüllere taht kuran, son günlerde oğlu Ahmet Tatlı ile olan sözleriyle gündeme sık sık gelen İbrahim Tatlıses önceki gün İsrail'de sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Tatlıses içini döktü. "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor" diyen imparator "Mavi mavi", "Bir kulunu çok sevdim" şarkılarıyla ve niceleriyle hayranlarını coşturdu...