Şoke eden olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldü!

Şoke eden olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldü!

İSTANBUL Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nin seyir alanından atlayan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Şoke eden olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldü! - Sayfa 1

İSTANBUL Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkan 27 yaşındaki Yeşim K. bilinmeyen bir nedenle kendini aşağıya bıraktı.

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Şoke eden olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldü! - Sayfa 2

İntihar eden kadını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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Şoke eden olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldü! - Sayfa 3

Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Yeşim K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Şoke eden olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldü! - Sayfa 4

Polis, olay yerini şerit çekerek kapattı.

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