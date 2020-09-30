Sokaktan geçen kafasını çeviriyor Sivas'ta 2 metre enindeki ev merak konusu oldu

"Ya sahibi çok ya da mirasçıları çok"

Mahalle sakini Ali İmren, 2 metre enindeki evin görünümüyle dikkat çekici bir görüntü oluşturduğunu belirterek, “Buranın ya sahibi yok, yada mirasçıları çok. Binanın ve konağın arasında kalmış. İlginç duruyor, görünümüyle. Cepheyi bozuyor, yandaki konağı bozuyor. Burada ya 1 oda vardır, yada 1 buçuk oda vardır“ dedi.