Sokaktan geçen kafasını çeviriyor Sivas'ta 2 metre enindeki ev merak konusu oldu
SİVAS'ta konağın ve apartmanın arasında adeta kaybolan 2 metre enindeki eski ev, sokaktan geçenlerin dikkatini çekiyor.
Kent merkezi Çarşıbaşı mahallesi, Vişneli Cami sokakta bulunan yaklaşık 2 metre enindeki 2 katlı metruk ev görünümüyle dikkat çekiyor. Geçen yıllar içerisinde yanı başında yükselen bina ve konak arasında kalan 2 metre enindeki ev adeta ayakta kalmak ve yerini kurtarmak için direniyor.
İlginç yapı, bitişindeki konağın restore edilmesine rağmen bu evin bırakılması ile ortaya bu görüntünün çıktığı söyleniyor. Mini ev, sokak üzerinden geçenlerinse dikkatinden kaçmıyor.
"Ya sahibi çok ya da mirasçıları çok"
Mahalle sakini Ali İmren, 2 metre enindeki evin görünümüyle dikkat çekici bir görüntü oluşturduğunu belirterek, “Buranın ya sahibi yok, yada mirasçıları çok. Binanın ve konağın arasında kalmış. İlginç duruyor, görünümüyle. Cepheyi bozuyor, yandaki konağı bozuyor. Burada ya 1 oda vardır, yada 1 buçuk oda vardır“ dedi.
Mini evin görünümüyle dikkatini çektiğini belirten Zekeriya Danacı, “Aşağıdan gelirken dikkatimi çekti, konağın yanında küçük bir bina. Çok ilginç duruyor. Yıkık dökük bir bina. Konak yenilenmiş, yanında yüksek bir bina var. İkisinin ortasında duran küçük bina çok ilgimi çekti. Çok yıkık dökük bir bina. Eni 2 metre, 6 metre uzunluğunda“ dedi.