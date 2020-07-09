Sokakta maskesiz gezenlere şoke eden uyarı-7

Maske takmayanlar önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşırdı

Maske kullanımı konusunda gerçekleştirilen sosyal deney kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde maske kullanımı için uyarılarda bulunan görsel panolar yerleştirdi. Sosyal deneyin yapıldığı alanda yanlarındaki sedye ile gizlenen iki şehir tiyatrosu oyuncusu, maskenin doğru bir şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye koydu. Başka bir tiyatro oyuncusu ise elindeki megafon ile vatandaşı sağlığı için maskesini doğru bir şekilde takması konusunda uyardı.